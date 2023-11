Aktuell Land

Inflationsrate im Südwesten fällt auf 3,4 Prozent

Die Inflation in Baden-Württemberg hat sich im November weiter abgeschwächt. Die Teuerungsrate lag im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 3,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch auf Grundlage vorläufiger Daten mitteilte. Im November 2022 war die Jahresteuerung mit 8,5 Prozent mehr als doppelt so hoch.