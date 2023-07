Aktuell Land

Inflation im Südwesten schwächt sich leicht ab

Die Inflation in Baden-Württemberg hat sich im Juli auf hohem Niveau etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen 6,8 Prozent über dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Im Juni hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 6,9 Prozent gelegen, nach 6,6 Prozent im Mai. Im Vergleich zum Juni dieses Jahres zogen die Preise um 0,2 Prozent an.