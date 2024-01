Aktuell Land

Infektionen mit Tierseuche Aujeszkysche Krankheit gesunken

Die ansteckende Tierseuche Aujeszkysche Krankheit ist im vergangenen Jahr deutlich seltener in der Wildschweinpopulation nachgewiesen worden als in den beiden Jahren zuvor. Es seien 59 Fälle gezählt worden nach 82 Nachweisen im Jahr zuvor und 75 Fällen im Jahr 2021. Betroffene Wildschweine gab es nach weiteren Angaben des Landwirtschaftsministeriums in 20 von 44 Landkreisen, darunter im Neckar-Odenwald-Kreis und im Hohenlohekreis, im Main-Tauber-Kreis, in Ravensburg, Baden-Baden, Böblingen, Calw, Esslingen und Schwäbisch Hall sowie in der Stadt Pforzheim.