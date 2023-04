Aktuell Land

Industrie verzeichnet Plus bei Umsätzen und Beschäftigten

Die Industriebetriebe im Südwesten haben im vergangenen Jahr von dem starken Preisanstieg profitiert und so deutlich mehr Umsatz erwirtschaftet. Nominal stiegen die Erlöse 2022 um 12,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 437,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.