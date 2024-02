Aktuell Land

In falscher Richtung auf der A5: Bus gehörte zu SEV

Der Bus, der in der vergangenen Woche in falscher Richtung auf die Bundesautobahn 5 gefahren war und einen schweren Unfall verursacht hatte, gehörte zum Schienenersatzverkehr im Auftrag der Deutschen Bahn. Im Zuge der Riedbahnsperrung zwischen Mannheim und Frankfurt war der Bus bei Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs gewesen, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Bei dem Unfall waren fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Zuvor hatte unter anderem der SWR berichtet.