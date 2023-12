Aktuell Land

In Eis eingebrochen: Zwei Mädchen unterkühlt

Zwei Schülerinnen sind in den Feuersee im Stuttgarter Stadtbezirk Vaihingen gefallen, nachdem das Eis unter ihnen eingebrochen ist. Die Mädchen retteten sich am Montagmorgen selbst aus dem kalten Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Rettungsdienst brachte sie mit Unterkühlungen in eine Kinderklinik. Bereits anrückende Feuerwehrtaucher konnten ihren Einsatz den Angaben zufolge abbrechen. Die Feuerwehr warnte vor dem Betreten von Eisflächen. Diese seien aktuell sehr instabil, hieß es.