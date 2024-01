Aktuell Land

Immer mehr Menschen fehlt Geld für ausreichendes Heizen

Menschen in Baden-Württemberg fehlt nach eigener Einschätzung zunehmend das Geld dafür, ihre Wohnungen im Winter angemessen zu heizen. Das berichtete das Statistische Landesamt am Dienstag unter Bezug auf Ergebnisse der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC). Demnach lebten 2022 rund 633.000 Menschen im Südwesten, die aus finanziellen Gründen in ihrem Zuhause Temperaturen unterhalb der persönlichen Wohlfühlgrenze hatten. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 5,7 Prozent - im Jahr davor waren es noch 2,4 Prozent gewesen. Der Wert habe sich damit im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppelt und stieg auch stärker an als im Bund.