Im Schulbus versteckt: Junge wohlbehalten gefunden

Der sieben Jahre alte Junge, der in Mannheim vermisst wurde, ist unversehrt wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Donnerstagmorgen unter der Sitzbank eines Schulbusses gefunden. Der Junge habe sich demnach am Mittwoch auf dem Heimweg von der Schule in dem Bus versteckt und die Nacht dort verbracht. Als das Busunternehmen den Betrieb am Donnerstag wieder aufnahm, sei der Junge schließlich entdeckt worden. Der Rettungsdienst untersuchte ihn vorsorglich, nun befinde er sich wieder bei seinen Eltern.