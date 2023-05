Aktuell Land

Im Südwesten leben zwei Millionen Menschen mit fremden Pass

In Baden-Württemberg leben 2,01 Millionen Menschen mit einem ausländischen Pass. Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der Gesamtbevölkerung lag somit bei 17,8 Prozent. Der Anteil von ausländischen Staatsangehörigen war damit so hoch wie noch nie seit Bestehen des Landes, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte.