Im Südwesten kommt der Regen wieder

Das Wetter wird wieder ungemütlicher in Baden-Württemberg. Im Schwarzwald und an der Schwäbischen Alb erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag wieder Regen. Im Bereich des Feldbergs kommt es der Vorhersage zufolge zu Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometern, die dann bis auf 130 Stundenkilometer zunehmen können. In der Nacht zum Freitag könne es in den Hochlagen ab etwa 700 Metern Schnee geben.

Am Donnerstag werden noch Temperaturen zwischen 7 bis 12 Grad erwartet. Am Freitag wird es deutlich kälter: Es werden der Vorhersage zufolge nur noch 3 bis 9 Grad.

Die Hochwasserlage hatte sich nach den Niederschlägen der vergangenen Tage in Baden-Württemberg entspannt. Am Rhein-Pegel Maxau wurde am Mittwochnachmittag die kritische Marke von 7,50 Metern erwartungsgemäß erreicht und leicht überschritten. Der Wert ist ein Signal für Schiffe, auf dem entsprechenden Rheinabschnitt bei Karlsruhe nicht mehr weiterzufahren. Der Wasserstand sinkt bereits wieder. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein rechnete damit, dass der Wert am Donnerstagabend wieder unter die kritische Marke fällt. Dann könnte die Schifffahrt wieder aufgenommen werden.

