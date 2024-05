Im Fernduell mit den Kickers: VfB II sichert sich Aufstieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart II hat das stadtinterne Fernduell um die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest für sich entschieden und steigt in die 3. Fußball-Liga auf. Das Team von Trainer Markus Fiedler gewann am Samstag mit 2:0 (1:0) gegen die Reserve der TSG 1899 Hoffenheim, profitierte von der zeitgleichen 0:3 (0:1)-Niederlage der Stuttgarter Kickers beim FC Homburg und zog so in der Tabelle noch vorbei auf Platz eins.

Dejan Galjen (6. Minute) und Laurin Ulrich (52.) erzielten im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen am letzten Spieltag die Tore für den VfB II. Vor acht Jahren war das Team aus der 3. Liga abgestiegen. Nun kehrt es - auch, weil die Kickers in den vergangenen Wochen zu häufig patzten - dorthin zurück.

Regionalliga Südwest