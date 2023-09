Aktuell Land

Illegaler Kampf gegen Wespennester löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Mann hat wohl mit einer Zigarette versucht, mehrere Wespennester an seinem Haus in Ratshausen (Zollernalbkreis) zu bekämpfen - und dabei einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Nester gerieten am Montag nach Polizeiangaben in Brand, es gab eine enorme Rauchentwicklung. 30 Feuerwehrleute rückten demnach mit sieben Fahrzeugen an und verhinderten, dass sich die Flammen auf das Gebäude ausbreiteten. Verletzt wurde niemand. Welche Konsequenzen der Fall für den Mann hat, war zunächst unklar.