Illegaler Kampf gegen Wespennester löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Mann hat wohl mit einer Zigarette versucht, mehrere Wespennester an seinem Haus in Ratshausen (Zollernalbkreis) zu bekämpfen - und dabei einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Nester gerieten am Montag nach Polizeiangaben in Brand, es gab eine enorme Rauchentwicklung.