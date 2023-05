Aktuell Land

Illegale Shisha-Tabak-Produktion ausgehoben

Zollfahnder haben zwei illegale Produktionsstätten für Wasserpfeifentabak in Plochingen (Landkreis Esslingen) und Ludwigsburg ausgehoben. Die Beamten beschlagnahmten 1,4 Tonnen Tabak, 2,7 Tonnen Glyzerin, 30 Kilogramm an Aromen, verschiedenen Produktionsmaschinen und Verpackungsmaterial sowie mehr als 2200 Butan-Gas-Kartuschen. Das teilten das Zollfahndungsamt und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der festgestellte Steuerschaden belaufe sich demnach voraussichtlich auf etwa 500.000 Euro. Unter Berücksichtigung der vermutlich bislang erfolgten unversteuerten Verkäufe dürfte der Gesamtschaden noch höher sein, hieß es.