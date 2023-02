Aktuell Land

IG-Metall-Nachfolge: Zitzelsberger will »Klappe halten«

Baden-Württembergs IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger will sich nicht an Spekulationen rund um seine Person bei der Nachfolge von IG-Metall-Bundeschef Jörg Hofmann beteiligen. Er halte es für richtig, dass potenzielle Protagonistinnen und Protagonisten »am besten die Klappe halten und dazu nichts sagen«, sagte Zitzelsberger am Freitag. Anders als in der Politik bewerbe man sich nicht um dieses Amt. Man werde gefragt. Hofmann habe als Erster Vorsitzender das Privileg, einen Personalvorschlag zu machen.