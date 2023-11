Bitte aktivieren Sie Javascript

In Kehl nahmen an einer Kundgebung rund 300 Beschäftigte teil. Der bundesweite Aktionstag mehrerer Gewerkschaften stand unter der Überschrift »Brückenstrompreis jetzt!«. Zitzelsberger sagte, die Politik müsse hier unbedingt nachjustieren. »Denn wir dürfen nicht dabei zusehen, wie ganze Industriezweige und Arbeitsplätze aufgrund steigender Kosten aus Deutschland verloren gehen.« Dabei dürfe die Finanzierung nicht an der Schuldenbremse scheitern.

IG Metall Baden-Württemberg