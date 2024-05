Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der Messerattacke in Mannheim ist die Identität des Angreifers unklar. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das Polizeipräsidium Mannheim und das Landeskriminalamt am Freitag gemeinsam mit. Der Mann hatte am Freitagmittag auf dem Mannheimer Marktplatz an einem Stand einer islamkritischen Organisation mehrere Menschen verletzt. Kurz nach dem Vorfall kursierte ein Video davon im Internet.