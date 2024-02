Aktuell Land

Hundewelpen ausgesetzt: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Eine Fußgängerin hat drei etwa acht bis zehn Wochen alte Hundewelpen in der Nähe eines Jagdhauses in Gaggenau (Landkreis Rastatt) gefunden. Die Hunde, die vermutlich der Rasse Cane Corso angehören, sollen von einer Frau ausgesetzt worden sein. Diese wurde am Freitag durch Ermittlungen bei örtlichen Behörden festgestellt, wie ein Polizeisprecher sagte. Durch den Abgleich der Hunderasse sei man auf die Frau gekommen.