Aktuell Land

Hunderttausende Euro Schaden bei Brand in Lkw-Lagerhalle

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind nach ersten Angaben der Polizei beim Brand einer Lagerhalle in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) entstanden. Sechs Lastwagen und zwei Gabelstapler sowie die Wellblechfassade und Fenster wurden durch das Feuer beschädigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als Ursache werde ein technischer Defekt im Bereich des Batteriefachs eines 7,5-Tonners vermutet. Die Feuerwehr hatte den Brand am Sonntag innerhalb von anderthalb Stunden gelöscht. Verletzt wurde niemand.