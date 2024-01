Aktuell Land

Hunderte Traktoren zu Bauerndemo in Stuttgart erwartet

Zu einer Demonstration von Landwirten in Stuttgart werden am Dienstag erneut zahlreiche Traktoren erwartet. Die Organisation Land schafft Verbindung rechnet mit ungefähr 2000 Traktoren, Lastwagen und Transportern. Die Bauern machen sich demnach am Morgen mit ihren Fahrzeugen auf den Weg in die Landeshauptstadt und sollen ab 10.00 Uhr auf dem Cannstatter Wasen eintreffen. Dort ist für 13.00 Uhr auch eine Kundgebung geplant.