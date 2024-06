Eine Mitarbeiterin des Spielfigurenherstellers Schleich bemalt am Firmensitz in Schwäbisch Gmünd einen Prototypen einer neuen Figur.

Der Spielwarenhersteller hatte vergangene Woche Umstrukturierungen angekündigt und mitgeteilt, nach fast 90 Jahren in Schwäbisch Gmünd seinen Hauptsitz 2025 nach München verlegen zu wollen. In Zukunft soll ein neuer Standort in der tschechischen Hauptstadt Prag darüber hinaus unter anderem Finanzaufgaben und Kundenservice übernehmen. Den Beschäftigten in Schwäbisch Gmünd wurde dem Unternehmen zufolge angeboten, an die zwei neuen Standorte zu wechseln.