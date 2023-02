Aktuell Land

Hundert Fische in Weiher durch Camper vergiftet?

Rund 100 Fische sind in einem Angelsee in Breisach am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) verendet. Ein Zeuge gab den Beamten gegenüber an, dass er Tage zuvor Wohnmobile an dem Weiher gesehen habe, die dort unerlaubt campten und irgendetwas ins Wasser getan hätten. Das teilte die Polizei am Montag mit.