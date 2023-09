Aktuell Land

Hund wird von Auto erfasst und stirbt - Fahrer flüchtet

Ein Mann hat in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Auto einen Hund erfasst und ist danach weitergefahren. Das Tier starb nach dem Unfall noch vor Ort, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 45 Jahre alter Mann habe am Montag mit seinem Hund zuvor die Straße überquert, um auf eine gegenüberliegende Wiese zu gelangen. Der nicht angeleinte Hund rannte laut Polizei jedoch zurück über die Straße, wo er von dem Auto erfasst wurde. Der Autofahrer habe daraufhin seine Fahrt fortgesetzt, obwohl der Tierhalter versucht habe, ihn zum Anhalten zu bringen. Nun sucht die Polizei Zeugen.