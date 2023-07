Aktuell Land

Hund verendet in überhitztem Auto

Eine Bulldogge ist auf einem Parkplatz in Ostrach (Kreis Sigmaringen) in einem überhitzten Auto verendet. Eine Tierärztin habe nach dem Öffnen des Wagens nur noch den Tod des Tieres feststellen können, hieß es in einer Polizeimitteilung von Dienstag. Ein Chihuahua wurde dehydriert und in kritischem Gesundheitszustand aus dem Wagen geholt und kam in tierärztliche Obhut. Gegen den Hundehalter wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Zeugen hatten am Montag die apathischen Tiere bemerkt und die Polizei gerufen. Die Eigentümer, die sich in einem Lokal in der Nähe aufhielten, hatten Wasserschalen im Auto und die Fenster geöffnet gelassen, was die Hunde nicht ausreichend vor der großen Hitze schützte.