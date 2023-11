Aktuell Land

Hund soll Herd eingeschaltet haben: Feuerwehreinsatz

Zwei Hunde stehen in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) im Verdacht, einen Herd eingeschaltet und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst zu haben. Die Vierbeiner befanden sich allein in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus, als ein Rauchmelder auslöste, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.