Hund reißt trächtiges Reh: Tod durch Jäger

Ein freilaufender Hund hat nahe Stockach (Landkreis Konstanz) ein trächtiges Reh gerissen. Der Hund hetzte am Samstagmorgen in der Nähe des Stadtteils Wahlwies dem Reh hinterher und biss es, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Demnach wurde das trächtige Tier dabei so schwer verletzt, dass ein Jäger es töten musste. Die verantwortlichen Halter des Hundes entfernten sich anschließend unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.