Aktuell Land

Hund fällt in zwölf Meter tiefen Schacht

Ein Hund ist am Heidelberger Schloss in einen rund zwölf Meter tiefen Schacht gestürzt. Beamte konnten am Freitagabend mit einem Generalschlüssel ein Eisentor in der Schlossmauer öffnen und das Tier so aus dem Schacht befreien, wie die Polizei am Samstag mitteilte.