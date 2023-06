Aktuell Land

Hund beißt Mann in Fuß: Frauchen geht einfach weiter

Ein Passant ist in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Jack Russell Terrier in den Fuß gebissen und verletzt worden. Die 46 Jahre alte Hundehalterin führte am Samstagabend den Terrier an der Leine, als dieser dem 53-Jährigen »plötzlich und unerwartet« in den Fuß biss, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Danach ging sie einfach weiter.