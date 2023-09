Aktuell Land

Hund beißt Mädchen ins Gesicht: Besitzer gehen weiter

Ein Hund hat in Lauf (Ortenaukreis) einem Mädchen ins Gesicht gebissen und erst nach dem Zerren am Halsband von der Achtjährigen abgelassen. Die beiden unbekannten Hundebesitzer seien nach dem Vorfall am Mittwoch einfach weitergegangen ohne dem Mädchen zu helfen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.