Hugo Boss hebt zum Jahresstart Ziele an

Die vor fast anderthalb Jahren begonnene Runderneuerung und Verjüngung seiner Marken hat dem Modekonzern Hugo Boss zu einem unerwartet starken Jahresauftakt 2023 verholfen. Der Vorstand hob deshalb seine Ziele für das laufende Jahr an. Der Umsatz solle nun um etwa zehn Prozent auf rund vier Milliarden Euro steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Metzingen mit. Bisher war hier ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich angepeilt worden. Und auch mit Blick auf das Betriebsergebnis (Ebit) wird die Führungsmannschaft um Unternehmenschef Daniel Grieder optimistischer. Statt der zuvor angepeilten 350 bis 375 Millionen Euro steht jetzt ein Anstieg auf 370 bis 400 Millionen Euro im Plan. Das entspricht einem Plus von bis zu fast 20 Prozent.