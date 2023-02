Aktuell Land

Hotelkomplex gerät in Brand und muss geräumt werden

Ein Hotelkomplex in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) ist in Brand geraten. Eine Frau habe Rauch gesehen und die Rettungskräfte verständigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Hotel sei geräumt worden, Verletzte gebe es nicht. Die Flammen hatten sich laut Polizei über eine Zwischendecke unter dem Blechdach ausgebreitet. Der Einsatzort sei großräumig abgesperrt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Rund 100 Einsatzkräfte seien für die Löscharbeiten vor Ort.