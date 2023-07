Aktuell Land

Hotelgast von brennender Matratze geweckt: Leicht verletzt

Am frühen Morgen ist ein Hotelgast in Pforzheim durch eine brennende Matratze aus dem Schlaf gerissen worden. Der 58-Jährige war durch einen Brandgeruch wach geworden und stellte fest, dass seine Matratze Feuer gefangen hatte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Matratze wurde demnach auf den Balkon gezogen und man versuchte, sie zu löschen.