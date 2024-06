Hotel wegen Feuers evakuiert - Fünf Menschen in Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Hotel in Freiburg im Breisgau ist am Sonntagnachmittag wegen eines Brandes evakuiert worden. Fünf Menschen kamen leicht verletzt vorsorglich ins Krankenhaus, wie ein Sprecher des Roten Kreuzes sagte. Sie hatten demnach versucht, das Feuer selbst zu löschen. Insgesamt mussten rund 20 Menschen das Gebäude verlassen. Ob die Hotelgäste am Sonntagabend wieder zurück in ihre Zimmer können, war noch unklar. Auch zur Ursache des Feuers und zum genauen Brandort gab es noch keine Informationen. Es sollen etwa 50 Gäste in dem Hotel eingecheckt sein, sagte ein Polizeisprecher.