Hopp dementiert bevorstehendes Aus von Sportchef Rosen

Gesellschafter Dietmar Hopp hat ein bevorstehendes Aus von Sportchef Alexander Rosen bei Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim entschieden dementiert. »Mit Erstaunen habe ich Meldungen gelesen, denen zufolge unser sportliches Management unmittelbar vor dem Aus stehe. Das entbehrt jeglicher Grundlage«, sagte der 82-Jährige am Mittwoch laut »Kicker«. Die »Sport Bild« hatte zuvor berichtet, dass ein Aus von Rosen in diesem Sommer bereits so gut wie sicher sei. Die aktuelle Saison läuft bei den Kraichgauern schlecht, Hoffenheim befindet sich im Abstiegskampf.