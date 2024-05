Aktuell Land

Honigpaste für Männer zurückgerufen

Wegen nicht deklarierter Arzneistoffe hat die Firma Plus Natural Herbal Products eine spezielle Honigpaste zurückgerufen, die Männern »leidenschaftliche Momente« ermöglichen soll. Das Produkt Plus Natural Herbal - Honig Herbal Paste enthalte Sildenafil, Paracetamol, Tadalafil, Theobromin und Koffein, hieß es am Mittwochabend auf dem Portal lebensmittelwarnung.de. Paracetamol wird in der Regel gegen Schmerzen und Fieber eingesetzt, die Wirkstoffe Sildenafil und Tadalafil unter anderem bei Potenzmitteln.