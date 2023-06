Aktuell Land

Holpriger Start für deutsch-französischen Bahnpass

Technische Probleme haben den Start des deutsch-französischen Freundschaftspasses behindert, mit dem junge Leute das Nachbarland per Bahn erkunden können. Zu Beginn der Registrierung für den kostenfreien Bahnpass am Montag war die Website in Deutschland auch nach eineinhalb Stunden offensichtlich wegen Überlastung nicht zu erreichen. Der Registrierungsbeginn wurde schließlich auf 11.00 Uhr verschoben. In Frankreich war ab dann die Website zwar zugänglich, eine Registrierung aber dennoch unmöglich.