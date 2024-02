Aktuell Land

Hohes Durchschnittsalter bei Tram- und Busfahrern

Bus- und Straßenbahnfahrer in Baden-Württemberg haben ein hohes Durchschnittsalter. Demnach war im Jahr 2022 jeder dritte Fahrer mindestens 55 Jahre alt, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Somit werde ein erheblicher Teil der Fahrer in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden, hieß es.