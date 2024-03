Hoher Schaden nach Küchenbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Anwohnerin hatte den starken Rauch in dem Haus bemerkt, den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr gerufen. Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, kam die Bewohnerin des Hauses an. Da sie angab, dass ihr Sohn noch in der Wohnung sei, betraten die Nachbarn und die Mutter selbst die Wohnung, um den Jungen zu holen. Sie löschten den Brand in der Küche und holten den Jugendlichen aus dem Haus. Der Junge hatte sich mit Kopfhörern in seinem Zimmer aufgehalten und den Rauchmelder nicht bemerkt. Die Ursache des Brandes am Donnerstag war zunächst unklar.

Pressemitteilung