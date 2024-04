Aktuell Land

Hoher Schaden nach Brand bei Autohaus

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Autohauses in Heidenheim an der Brenz ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brannten zwei Autos in der Nacht zum Samstag vollständig aus. Zwei weitere Autos seien durch die Hitze beschädigt worden. Die Feuerwehr konnte laut Polizei verhindern, dass die Flammen auch auf das rund zehn Meter entfernte Gebäude übergriffen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.