Hoher Schaden bei Wohnhausbrand - 34 Bewohner gerettet

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Ludwigsburg ist in der Nacht zum Sonntag ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr rettete die insgesamt 34 anwesenden Bewohner des Hauses mit Drehleitern von ihren Balkonen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Das Gebäude war laut Polizei zunächst nicht mehr bewohnbar, die Menschen kamen bei Freunden, Verwandten oder in von der Stadt organisierten Unterkünften unter. Wie es zu dem Brand kam, war den Angaben nach zunächst unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen übernommen.