Hoher Schaden bei Brand in Spielhalle

Bei einem Feuer in einer Spielhalle am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen ist ein Schaden schätzungsweise im sechsstelligen Bereich entstanden. Wegen der starken Brand- und Rauchentwicklung sei das Geschäftshaus in der Nacht zum Mittwoch stark beschädigt worden und vorerst nicht mehr nutzbar, teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache war demnach noch unklar.