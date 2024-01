Aktuell Land

Hoher Schaden bei Brand in Rastatt

Beim Brand einer Garage und eines Wohnhauses am Silvesterabend in Rastatt bei Karlsruhe ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Das Feuer sei in der Garage ausgebrochen und auf das Wohnhaus übergegriffen. Das Gebäude ist laut Polizei vorerst nicht mehr bewohnbar. Zur möglichen Ursache teilten die Ermittler mit, »eine unsachgemäße Handhabung von offenem Feuer« könnte den Brand ausgelöst haben. Ein Sprecher ging auf Nachfrage mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht näher darauf ein.