Hoher Schaden bei Brand eines Lastwagens

Bei dem Brand eines Lastwagens in Messkirch (Landkreis Sigmaringen) ist ein wirtschaftlicher Totalschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein technischer Defekt soll die Brandursache gewesen sein.