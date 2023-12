Aktuell Land

Hoher Sachschaden durch Brand in Fachwerkhaus

Mehrere Hunderttausend Euro Sachschaden sind beim Brand eines Fachwerkhauses im Ortenaukreis entstanden. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Samstagmorgen in Zell am Harmersbach ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Das Fachwerkhaus ist nicht mehr nutzbar, angrenzende Gebäude wurden jedoch nicht beschädigt.