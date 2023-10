Aktuell Land

Hoher Sachschaden bei Brand in Wohnhaus

Ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich ist bei einem Brand in Immenstaad am Bodensee (Bodenseekreis) entstanden. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer am Dienstag um eine Heizung im Keller des Wohnhauses ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weitere Details zur Brandursache waren zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.