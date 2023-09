Aktuell Land

Hoher Sachschaden bei Brand in Mehrfamilienhaus in Singen

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Singen (Landkreis Konstanz) ist ein Sachschaden von etwa 800.000 Euro entstanden. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand die Wohnung im ersten Obergeschoss am Montagabend bereits in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die zwölf Hausbewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Warum die Wohnung in Brand geriet, war zunächst unklar.