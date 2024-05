Aktuell Land

Hoffenheims Torhüter-Trio für neue Saison steht

Luca Philipp und Lukas Petersson bilden zusammen mit Stammkeeper Oliver Baumann in der nächsten Saison das Torhüter-Trio bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der 23 Jahre alte Philipp hat seinen auslaufenden Vertrag bei der TSG um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert, wie der badische Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. Der isländischen U21-Nationalkeeper und Nachwuchsmann Petersson (20) unterschrieb ein Arbeitspapier bis 2027. Der bisherige Ersatztorwart Nahuel Noll wird, wie schon vor ein paar Tagen bekannt gegeben, an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen.