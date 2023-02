Aktuell Land

Hoffenheims Sportchef Rosen: »Riesengroße Herausforderung«

Sportchef Alexander Rosen sieht die schwierige Situation bei der abstiegsbedrohten TSG 1899 Hoffenheim optimistisch. »Die Jungs haben sich auf den Weg gemacht: Wir haben mehr Spieler, die in Form kommen, Spieler kommen von Verletzungen zurück. Sie versuchen es«, sagte der 43-Jährige in einem SWR-Interview. »Es fehlt noch etwas, aber es ist immer so, dass das Resultat der Leistung folgt und nicht andersherum.«