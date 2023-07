Aktuell Land

Hoffenheims Asllani fällt mit Innenbandverletzung aus

Fisnik Asllani wird dem Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim in der Saisonvorbereitung für einige Zeit fehlen. Der 20 Jahre alte Stürmer hat sich am vergangenen Mittwoch im Testspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg eine Innenbandverletzung zugezogen, teilte der Verein am Freitag mit. Asllani verpasst dadurch auch das am Samstag beginnende einwöchige Trainingslager der TSG in Kitzbühel.