Hoffenheimer Fußball-Frauen vermelden Abgang

Frauenfußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim und Verteidigerin Chiara D'Angelo gehen im Sommer wieder getrennte Wege. Wie der Club aus dem Kraichgau am Donnerstag mitteilte, kehrt die Österreicherin nach einer einjährigen Leihe in ihre Heimat zurück und wird dort künftig für den SKN St. Pölten spielen. »Für mich war das Jahr bei der TSG Hoffenheim sehr lehrreich und ich konnte viele coole Erfahrungen sammeln«, sagte die 19-Jährige, die für die TSG in der Bundesliga bislang zu fünf Einsätzen kam. Zuletzt wurde D'Angelo für die zweite Mannschaft in der 2. Frauen-Bundesliga eingesetzt.